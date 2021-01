Actualidade

A Boeing anunciou hoje que teve um prejuízo de 11.873 milhões de dólares (9.835 milhões de euros) no exercício de 2020, muito acima dos 636 milhões de dólares que perdeu no ano anterior.

As perdas foram justificadas com os efeitos da pandemia e os problemas com os aparelhos 737 MAX, que já se arrastavam desde o ano anterior.

A faturação do construtor de aviões norte-americano caiu 24% para 58.158 milhões de dólares e registou um fluxo de caixa operacional negativo de 18.400 milhões, que refletem o pior volume de entregas de aviões em anos e vários cancelamentos nos últimos meses.