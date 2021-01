Actualidade

O novo chefe da diplomacia dos EUA, Antony Blinken, prometeu hoje reconstruir pontes com os aliados e restaurar a posição dos Estados Unidos no mundo.

No primeiro dia completo de trabalho como secretário de Estado, Blinken reconheceu que o seu Governo tem "um longo e difícil caminho pela frente", mas prometeu refazer pontes com aliados e recuperar o prestígio internacional perdido pelos Estados Unidos.

"Guiaremos o mundo pela força do nosso exemplo", explicou Blinken, assegurando que irá privilegiar a "diplomacia com os aliados e parceiros, enfrentar os grandes desafios do nosso tempo, como a pandemia, as mudanças climáticas, a crise económica, as ameaças à democracia, as lutas pela justiça racial".