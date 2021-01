Actualidade

O Memorial do Holocausto em França foi vandalizado com um 'graffiti' pró-uigur no dia em que se recorda e homenageia as vítimas do genocídio nazi contra milhões de judeus.

A embaixada israelita em França publicou nas redes sociais uma fotografia do 'graffiti' pró-uigur numa parede gravada com nomes de dezenas de milhares de vítimas francesas do Holocausto, expressando "horror e raiva" com o vandalismo "num dia tão simbólico".

A polícia de Paris indicou que o 'graffiti' foi descoberto esta manhã, enquanto estavam a ser realizadas ou planeadas cerimónias em todo o mundo para marcar o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, comemorado no aniversário da libertação do campo de Auschwitz, em 27 de janeiro de 1945.