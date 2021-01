Actualidade

O primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, justificou hoje, no parlamento, a perda da corrida à presidência da CEDEAO em 2017 com um "calote" à instituição que diz ter sido herdado do Governo anterior.

"E o facto de termos uma dívida de dois milhões de contos [2.000 milhões de escudos, 18 milhões de euros], acumulados entre 2003 e 2016, teve sim impacto na nossa candidatura", afirmou Ulisses Correia e Silva, durante o debate mensal no parlamento, sobre a política externa cabo-verdiana.

O polémico afastamento de Cabo Verde da corrida à liderança da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), em 2017, justificado com os pagamentos em atraso de quotas e taxas comunitárias, marcou o debate de hoje, já em clima de pré-campanha para as eleições legislativas de 18 de abril.