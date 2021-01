Covid-19

O Festival Internacional de Cinema de Cannes, em França, foi adiado de maio para julho, por causa da pandemia da covid-19, anunciou hoje a organização.

A 74.ª edição do festival estava prevista para os dias de 11 a 22 de maio, mas foi remarcada para o período de 06 a 17 de julho, revelou a direção do festival, no Twitter.

A hipótese de adiamento do festival já tinha sido avançada na semana passada por alguns 'media' especializados, face à evolução da pandemia da covid-19, ao aparecimento de novas variantes do vírus, às medidas restritivas e ao processo global de vacinação.