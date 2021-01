OE2020

O Governo estima que o défice orçamental de 2020 tenha ficado abaixo dos 7,3% previstos no Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), sendo esta melhoria atribuída à evolução do emprego e consequente impacto na receita fiscal e contributiva.

"A evolução mais positiva do emprego, com reflexo na receita fiscal e contributiva permite-nos antecipar que o défice orçamental em contas nacionais de 2020 deverá ficar abaixo dos 7,3% previstos no Orçamento do Estado para 2021", refere o ministério tutelado por João Leão, antecipando que o saldo orçamental deverá "ficar mais próximo do valor inicialmente previsto no Orçamento Suplementar de 2020".

A proposta de OE Suplementar entregue no parlamento apontava para um défice de 6,3% em 2020, mas no início de julho, João Leão referiu que o mesmo iria ser revisto em alta para 7,0% na sequência das medidas de alteração à proposta orçamental entretanto aprovadas.