Covid-19

A Itália registou 15.204 novas infeções de covid-19 e 467 mortes nas últimas 24 horas, anunciou hoje o Ministério da Saúde, o que representa o maior aumento nos últimos 10 dias, mas com um número elevado de testes.

No total, 2.501.147 pessoas foram infetadas no país desde o início da emergência sanitária no país, em fevereiro de 2020.

Os contágios aumentaram hoje para 15.204, mais quatro mil do que na terça-feira, um aumento notável que coincide com o maior número de testes realizados para detetar a doença.