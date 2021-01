Covid-19

A Ordem dos Enfermeiros (OE) Norte afirmou hoje que a "calma" que a região "aparenta" é "enganadora" no que se refere à pressão com internamentos covid-19 e exigiu medidas, considerando "inacreditável" pensar no estrangeiro como alternativa.

"Os hospitais já não têm capacidade de resposta. O Norte parece mais calmo, mas é uma calma muito aparente e enganadora. A verdade é que os hospitais do Norte estão no limite das capacidades. Não há o aparato de ambulâncias à porta, mas dentro de portas as coisas estão complicadas e já não conseguem absorver muitos mais doentes", disse o presidente da OE/Norte, João Paulo Carvalho.

Em declarações à agência Lusa, o responsável falou em abertura de alas covid-19 em vários hospitais, nos quais são colocadas equipas "sem prática corrente para doentes críticos" e com "formação pouco adequada, como está a acontecer no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, entre outros.