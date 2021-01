Venezuela

O primeiro-ministro cabo-verdiano afirmou hoje que as autoridades policiais estiveram "bem" quando cumpriram o mandado de detenção de Alex Saab, considerado testa-de-ferro de Nicolás Maduro, mas sublinhou que a extradição será decidida apenas pelos tribunais.

O chefe do Governo respondia aos deputados, no debate mensal no parlamento, sobre a política externa, tendo sido confrontado pela oposição com o caso envolvendo o empresário colombiano, detido na ilha do Sal desde junho, num processo que está a colocar Cabo Verde no centro da disputa entre os Estados Unidos da América (EUA) e a Venezuela.

Sublinhando não ser o "espaço para fazer este tipo de debate", no parlamento, Ulisses Correia e Silva admitiu que "Cabo Verde esteve bem quando cumpriu uma decisão da Interpol". Contudo, a defesa de Alex Saab e o Governo da Venezuela apontam que o empresário colombiano viajava como enviado especial daquele país, possuindo passaporte diplomático.