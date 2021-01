Covid-19

O Governo da Madeira mostrou-se hoje disponível para receber doentes infetados com covid-19 do continente português que precisem de internamento hospitalar, na sequência da "sobrecarga" existente nos hospitais nacionais.

Em comunicado, o executivo madeirense de coligação PSD/CDS, liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque, diz ter informado o Ministério da Saúde que tem capacidade para apoiar o Serviço Nacional de Saúde nesta matéria.

"O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, já estabeleceu o contacto com a ministra da Saúde, Marta Temido, e a operação da transferência dos doentes covid-19 será operacionalizada assim que obtiver resposta positiva por parte do Ministério da Saúde", pode ler-se no documento.