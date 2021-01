Actualidade

As medidas adotadas para responder à crise causada pela pandemia agravaram o défice orçamental em 1,9% até setembro, avança a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) indicando que, excluindo estes apoios, o saldo negativo teria ficado em 3%.

"As medidas de resposta à pandemia de covid-19 contribuíram para agravar o saldo orçamental apurado até setembro, em cerca de 1,9% do PIB [2.800 milhões de euros], por via de uma quebra da receita e, sobretudo, de um aumento da despesa", lê-se no relatório de acompanhamento da execução orçamental em contabilidade nacional.

Tendo em conta que o défice apurado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) de janeiro a setembro foi de 4,9%, "excluindo o impacto orçamental direto destas medidas, o saldo das Administrações Públicas teria ascendido a --3,0% do PIB", indica a UTAO.