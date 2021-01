Actualidade

O Benfica revelou hoje que o seu treinador Jorge Jesus está com uma "infeção respiratória", embora "clinicamente estável", estando em dúvida a sua presença no banco no jogo de quinta-feira da Taça de Portugal em futebol.

"Na sequência de exames médicos realizados hoje no Hospital da Luz, o Sport Lisboa e Benfica informa que Jorge Jesus apresenta um quadro de infeção respiratória, encontrando-se clinicamente estável", refere o clube.

Segundo o Benfica, o treinador "aguarda ainda o resultado de exames complementares de diagnóstico".