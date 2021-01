Actualidade

O Instituto Nacional de Estatística (INE) começou hoje a recrutar os cerca de 11.000 recenseadores que farão o CENSOS 2021, que este ano decorrerá preferencialmente por telefone e internet por causa da pandemia.

Em comunicado, o INE indica que as candidaturas serão recebidas através do 'site' 'censos.ine.pt' e serão as autarquias a selecionar quem será recenseador para o trabalho que começará em abril.

O INE vai enviar cartas para todos os domicílios a explicar como é que a resposta ao censo poderá ser feita 'online'.