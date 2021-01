Actualidade

A Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos anunciou hoje que deixará as taxas de juro no nível atual, entre 0% e 0,25%, até que "as condições do mercado laboral alcancem níveis consistentes com o emprego máximo".

"O comité [de política monetária] decidiu manter a taxa dos fundos federais entre 0% e 0,25% e espera que seja apropriado manter este intervalo até que as condições do mercado laboral tenham alcançado níveis consistentes com o emprego máximo", assinalou em comunicado o banco central norte-americano após terminar uma reunião de dois dias.

O banco central indicou ainda que a recuperação económica nos Estados Unidos vai depender da evolução da pandemia e do ritmo da vacinação, num momento em que surgem novas mutações do novo coronvírus.