Covid-19

A Associação de Médicos de Saúde Pública alertou hoje para a necessidade de um "reforço importante" do número de rastreadores para seguimento de contatos de risco de covid-19, salientando que há cerca de 40 mil inquéritos epidemiológicos em atraso.

Segundo o presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, Ricardo Mexia, houve um reforço de rastreadores, "mas, infelizmente, não foi consentâneo com as necessidades" para as quais têm vindo a alertar "há longo tempo".

"Neste momento, os dados que tenho, e não são dados nacionais, apontam para cerca de 40 mil inquéritos epidemiológicos em atraso", disse Ricardo Mexia em resposta a questões levantadas por deputados na Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da doença covid-19 e do processo de recuperação económica e social