O secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação disse hoje que a União Europeia (UE) deve "explorar todas as possibilidades" para que a cimeira com a União Africana se realize durante a presidência portuguesa, antecipando a da África-China.

"A União Europeia [UE] deve explorar todas as possibilidades para que a próxima cimeira [com a União Africana] se realize até ao final do primeiro semestre por uma questão estratégica, uma vez que é importante que esta cimeira tenha lugar antes da cimeira prevista para o segundo semestre deste ano entre África e a China", disse Francisco André.

O secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação (SENEC) falava hoje perante os deputados da Comissão de Desenvolvimento do Parlamento Europeu para apresentar as prioridades da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia nas áreas da cooperação, parcerias internacionais e ação humanitária.