Actualidade

Teatro, com a estreia de "F..." e um encontro virtual entre o TEP e a companhia chilena La Maria, e a música, com transmissão de um concerto Understage, constam da programação 'online' do Teatro Municipal do Porto, hoje anunciada.

Com todas as atividades presenciais suspensas desde o passado dia 14, o Teatro Municipal do Porto (TMP) intensifica a estratégia revelada no início da temporada 2020/2021, apresentando parte da programação delineada para os meses de janeiro e fevereiro em ambiente exclusivamente digital.

Entre sexta-feira e domingo, será exibido um vídeo que documenta o processo de criação de "Estreito/Estrecho", um projeto que junta a mais antiga companhia portuguesa de teatro, independente, o Teatro Experimental do Porto (TEP), e a companhia chilena Teatro La Maria.