O ministro do Ambiente disse hoje que o tribunal considerou a contestação ao concurso para aquisição de 10 navios elétricos para a Transtejo "completamente improcedente" e que acredita que o contrato será assinado em breve.

"Chegou hoje a decisão do tribunal a dizer que a contestação que foi feita ao concurso é completamente improcedente e, por isso mesmo, acredito que, se não for esta semana, no início da próxima semana vamos conseguir assinar o contrato para aquisição dos navios elétricos", disse o ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, que foi ouvido esta tarde pela comissão parlamentar de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, na Assembleia da República.

O governante lamentou que se tenha esperado dois meses por uma decisão "que podia ter sido tomada em 10 dias" e defendeu, mais uma vez, que é "inevitável" rever o código da contratação pública e do procedimento dos superiores tribunais administrativos.