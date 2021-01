Covid-19

O embaixador português em Luanda elogiou hoje as medidas de prevenção e combate à covid-19 em Angola,, afirmando esperar um "paulatino regresso à normalidade" nos voos entre os dois países, suspensos dia 24.

Pedro Pessoa e Costa foi recebido hoje ao final da tarde pelo ministro do Interior angolano, Eugénio Laborinho, tendo debatido assuntos ligados à segurança pública, bem como o trabalho no combate à pandemia, elogiando a forma como são atendidos os passageiros, aquando do desembarque dos voos internacionais, adianta uma nota do Ministério do Interior (MININT).

Em declarações à Lusa, o embaixador afirmou que a suspensão dos voos diretos com Portugal foi um dos temas abordados, esperando que "em breve estejam reunidas as condições para um paulatino regresso à normalidade", salientando que "o combate à pandemia é comum".