Covid-19

O Instituto Butantan, vinculado ao estado de São Paulo, informou hoje que irá exportar 54 milhões de doses da vacina contra a covid-19 Coronavac caso o Ministério da Saúde brasileiro não sinalize, até ao final da semana, interesse na aquisição.

Segundo o diretor do Butantan, Dimas Covas, o contrato inicial com o Governo Federal prevê 46 milhões de doses desse imunizante até abril. No entanto, há a possibilidade de adicionar mais 54 milhões de doses, totalizando 100 milhões de doses.

Contudo, Covas frisou que o executivo do Brasil, presidido por Jair Bolsonaro, ainda não se manifestou nesse sentido.