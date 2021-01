OE2020

A Segurança Social terminou o ano de 2020 com um excedente de 2.120 milhões de euros, uma descida de 701,6 milhões de euros face a 2019, anunciou hoje o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

"A Segurança Social terminou o ano de 2020 com um saldo global de 2.120,2 milhões de euros. Este resultado foi registado num ano em que foi necessário adotar diversas medidas extraordinárias de apoio devido à pandemia por covid-19", refere o ministério tutelado por Ana Mendes Godinho.

Num comunicado sobre a Síntese de Execução Orçamental divulgada hoje pela Direção-Geral do Orçamento (DGO), o Ministério do Trabalho indica que para o excedente registado em 2020 contribuiu o aumento de 8,9% da receita efetiva, sendo que esta variação efetiva decorre essencialmente das transferências do Orçamento do Estado.