Covid-19

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e a Associação Nacional de Médicos do Futebol (AMEF) reuniram-se hoje para esclarecer as regras sobre a covid-19, face ao agravar da pandemia, mantendo a confiança nos procedimentos em vigor.

"A Liga Portugal e a AMEF, em representação dos departamentos médicos do futebol profissional, reunidos esta quarta-feira por videoconferência, atestam que se mantém inalterada a confiança nos procedimentos que foram implementados no setor e que têm sido o garante que os campeonatos profissionais se mantenham em atividade", lê-se no comunicado divulgado pela entidade liderada por Pedro Proença.

No encontro, que contou com a presença de Filipe Froes, pneumologista e consultor da Liga, e representantes dos departamentos médicos, "ficou claro que todas as sociedades desportivas do futebol profissional estão a disputar o mesmo campeonato na luta contra a covid-19", sublinhou a Liga de clubes.