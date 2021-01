Covid-19

O guarda-redes Jhonatan, do Vitória de Guimarães, está infetado com o novo coronavírus, depois de ter apresentado um resultado inconclusivo no início da semana, confirmou hoje fonte oficial do clube da I Liga portuguesa de futebol.

Os vitorianos confirmaram na tarde de hoje que o guarda-redes brasileiro, de 29 anos, estava a aguardar um "novo resultado", após o teste inconclusivo na "ronda do início da semana", quando anunciaram que os habituais titulares Bruno Varela, guarda-redes, e Pepelu, médio, estavam infetados pelo vírus que originou a pandemia de covid-19.

Os três jogadores "encontram-se em isolamento", estando assim fora das opções para a receção ao Marítimo, a contar para a 16.ª jornada, agendada para as 15:00 de domingo, tal como o defesa-central Jorge Fernandes, que viu o quinto cartão amarelo para o campeonato na partida anterior, diante do Famalicão (triunfo vimaranense por 1-0).