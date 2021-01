Actualidade

O governador do Banco de Portugal (BdP), Mário Centeno, disse hoje acreditar que "cumprindo-se os contratos", o Novo Banco "não é um problema para a estabilidade do sistema financeiro".

Convidado do programa "Grande entrevista", da RTP, emitido esta quarta-feira, Mário Centeno foi questionado sobre a aprovação por partidos da oposição de uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) que trava aa transferência de 476 milhões de euros do Fundo de Resolução para o Novo Banco e impacto da medida sobre a estabilidade do sistema financeiro.

Salientando que um contrato "tem de ser honrado pelas duas partes" e assinalando que este é um contraio vigiado e supervisionado por várias entidades, o governador do Banco de Portugal, referiu que cumprindo-se o contrato "quero crer que o Novo Banco não é um problema para o sistema financeiro português".