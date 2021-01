Actualidade

O governador do Banco de Portugal (BdP), Mário Centeno, realçou hoje a revisão em alta das previsões económicas, atribuindo esse facto à forma "forte" como as economias têm reagido à pandemia.

"A análise que fazemos é que em todos os momentos de desconfinamento, a reação da economia, emprego, consumo, investimento foi automática, foi muito forte. E na verdade aconteceu isso: todas as previsões económicas foram sendo revistas em alta ao longo do tempo pela reação que as economias tiveram", referiu Mário Centeno, no programa "Grande Entrevista", da RTP, hoje transmitido.

Mário Centeno disse ainda que interpreta essas revisões em alta "como a capacidade de adaptação que as economias têm tido a laborar", num ambiente de dificuldades como o que a crise pandémica veio impor.