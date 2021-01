Actualidade

As moratórias do crédito bancário lançadas no âmbito da pandemia de covid-19 permitem suspender o pagamento de 11 mil milhões de euros, disse o governador do Banco de Portugal (BdP).

"A nossa estimativa é que o conjunto de pagamentos aos bancos que deixará de ser feito até setembro de 2021 é de 11 mil milhões de euros", afirmou Mário Centeno no programa "Grande entrevista" da RTP, emitido na quarta-feira.

Questionado sobre os riscos que estas moratórias poderão acarretar no futuro, o antigo ministro das Finanças e governador do BdP sublinhou que as moratórias não são um perdão de dívida e que o risco que poderão ter é de, quando terminarem se estar perante "uma realidade de [crédito] malparado".