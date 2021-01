Actualidade

Um projeto luso-europeu inicia este mês um processo de diagnóstico institucional e avaliação de competências internas da Câmara de Contas (CC) timorense para ajudar a fortalecer a instituição fiscalizadora, disse um responsável.

"No âmbito do que acordámos com a Câmara de Contas, pareceu-nos um momento adequado para fazer um diagnóstico institucional, uma avaliação do ponto da situação da Câmara de Contas, do seu funcionamento e também uma avaliação de competência dos auditores", explicou à Lusa o responsável do projeto luso-europeu PFMO, Rui Dinis.

"A CC tem atualmente 30 auditores e essa avaliação vai permitir avaliar a situação de cada um deles, as competências que têm e que devem ter com vista a elaborar um plano de desenvolvimento para cada um deles, de formação futura e desenvolvimento profissional", adiantou.