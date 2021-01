Covid-19

A Comissão de Saúde da China informou hoje que foram diagnosticados 54 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, incluindo 41 por contágio local.

As infeções locais foram detetadas nas províncias de Heilongjiang (28), Jilin (nove), Hebei (três), no nordeste da China, e Shaanxi (um), no centro do país.

As autoridades chinesas redobraram os esforços para conter os surtos que atingiram diferentes regiões do norte da China: várias áreas foram isoladas e realizaram-se testes em massa da população, na tentativa de desacelerar a curva de casos.