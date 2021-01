Actualidade

A operadora do jogo em Macau Sands China anunciou hoje prejuízos de 1,52 mil milhões de dólares (1,26 mil milhões de euros) em 2020, apesar da ligeira recuperação registada no final do ano passado.

As receitas caíram 80,8% para 1,69 mil milhões de dólares (1,4 mil milhões de euros), em relação aos resultados de 2019.

A Sands China, que explora cinco casinos na que é considerada a capital mundial do jogo, anunciou 672 milhões de dólares (556 milhões de euros) em receitas no último trimestre de 2020, mas, contas feitas, um prejuízo de 246 milhões de dólares (203 milhões de euros).