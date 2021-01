Covid-19

O Governo da Colômbia vai suspender a partir de sexta-feira e por 30 dias os voos de e para o Brasil, como medida preventiva perante a variante do novo coronavírus oriunda do país.

"Como medida preventiva e por um período de 30 dias, enquanto são feitas todas as análises, são suspensos os voos da Colômbia para o Brasil ou do Brasil para a Colômbia", a partir de sexta-feira, anunciou o Presidente colombiano, Iván Duque, no programa de televisão "Prevenção e Ação", no qual todos os dias fala das medidas do Governo para combater a pandemia.

O chefe de Estado colombiano acrescentou saber que "há informação a ser analisada, neste momento, não só pelas autoridades do Brasil, como também de outros país, em relação a uma variante que foi identificada nesse território".