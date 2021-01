Actualidade

Portugal desceu três lugares no Índice de Perceção da Corrupção de 2020, publicado hoje pela Transparência Internacional, colocando-se no 33.º lugar com 61 pontos, a pontuação mais baixa de sempre.

Segundo o relatório da Transparência Internacional, Portugal situa-se agora "bastante abaixo dos valores médios da Europa ocidental e da União Europeia, fixados em 66 pontos" num índice que continua a ser liderado pela Dinamarca e Nova Zelândia.

Desde 2012 que Portugal regista variações anuais mínimas e a pesquisa da Transparência Internacional demonstra "que os países menos equipados para lidar com crises, como a pandemia de covid-19, são precisamente aqueles que apresentam as pontuações mais baixas".