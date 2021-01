Actualidade

A pandemia da covid-19 revelou riscos de corrupção e apropriação indevida de fundos de emergência na África subsaariana, que, em 2020, se manteve como a região mais mal classificada no Índice de Perceção da Corrupção (IPC) da Transparência Internacional (TI).

Com 49 países avaliados, globalmente, a região manteve a pontuação de 2019, com 32 pontos em 100 possíveis, sendo a zona no mundo com pior prestação no IPC e sem registo de grandes progressos relativamente a anos anteriores.

Com uma pontuação de 66, as Seicheles têm vindo a conseguir consistentemente notas máximas na região, seguidas pelo Botsuana (60 pontos) e Cabo Verde (58 pontos).