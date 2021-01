Actualidade

A China vai adicionar novos destinos a uma 'lista negra' criada para dissuadir os chineses de jogarem em casinos no exterior, atividade que custa ao país o equivalente a quase 130 mil milhões de euros anualmente.

As novas restrições visam "regular melhor o mercado do turismo" e "salvaguardar a vida e a propriedade dos cidadãos chineses", indicou, em comunicado, o Ministério da Cultura e do Turismo da China.

Em agosto passado, o país tinha anunciado a criação de uma 'lista negra' de destinos turísticos de jogo por perturbarem a "ordem comercial do mercado de turismo no estrangeiro da China", impondo restrições a viagens a lugares onde os chineses frequentemente vão jogar.