Actualidade

Um megaprojeto de mais de 700 milhões de dólares (578,7 milhões de euros), que começou a ser preparado em Timor-Leste em 2008, continua à espera de um acordo com o Governo para arrancar em pleno.

"Ainda falta o acordo especial de investimento, que servirá de enquadramento a todo o projeto, definindo o papel do investidor e do Governo", disse à Lusa o diretor executivo do projeto do Pelican Paradise Group, de Singapura, Jeremiah Chan.