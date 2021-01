Covid-19

A vacina da Pfizer-BioNTech mantém grande parte da eficácia contra as principais mutações do vírus covid-19 verificadas no Reino Unido e na África do Sul, anunciaram hoje as duas empresas através de um comunicado.

Os testes 'in vitro' "não demonstraram a necessidade de uma nova vacina para fazer face às variantes emergentes", referem as duas companhias.

O documento da Pfizer.BioNTech acrescenta que as empresas "vão continuar a monitorar as variantes emergentes estando prontas a reagir" se uma das mutações se mostrar resistente à vacina.