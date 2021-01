Actualidade

A Conferência Episcopal Timorense apelou hoje a toda a comunidade católica em Timor-Leste para que aceite e respeite a decisão do Papa Francisco expulsar do sacerdócio um norte-americano acusado de abuso sexual de crianças no país.

"O senhor Richard Daschbach já recebeu a sua sentença pela Doutrina da Fé, com o número 208/2018-67069 de 06 de novembro de 2018 do Papa Francisco: ele já não é padre, agora é leigo", refere o comunicado da CET, "confirmado pela Arquidiocese de Díli" e dirigido "aos padres, religiosos, diáconos, irmãos, freiras e a todos os batizados em Timor-Leste".

"Segundo este decreto do Santo Padre, já não há mais nada a dizer sobre o sacerdócio deste padre. Pede-se aos padres, diáconos, irmãos, madres e todos os batizados para respeitarem este decreto e não fazerem mais comentários", sublinha.