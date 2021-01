Covid-19

Viajantes de Portugal, Reino Unido, África do Sul e Brasil vão ser impedidos de entrar na Alemanha, confirmou hoje o ministro do Interior do Governo de Berlim, Horst Seehofer.

De acordo com o Executivo de Berlim, os países que fazem parte desta lista estão afetados pelas mutações do novo coronavírus.

"Neste momento, estamos na fase de coordenação entre os ministérios para proibirmos a entrada de [pessoas provenientes] destes países. Quero dizer, de regiões onde se apresentam as mutações [do SARS-CoV-2], disse o ministro antes da reunião informal dos ministros do Interior da União Europeia que se realiza hoje através de vídeoconferência.