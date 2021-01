Moçambique/Ataques

A petrolífera Total continua a desmobilizar pessoal das obras do megaprojeto de gás natural em Cabo Delgado, um mês após ataques junto ao empreendimento naquela região do norte de Moçambique, disse hoje a empresa em resposta a questões colocadas pela Lusa.

"Face à evolução da situação de segurança na província de Cabo Delgado e no distrito de Palma", o consórcio da Área 1 - Mozambique LNG liderado pela Total decidiu "reduzir o pessoal presente no local do projeto em Afungi", indicou.

"O processo de desmobilização está em curso de forma organizada e em conformidade com os protocolos estabelecidos", detalhou hoje a empresa, depois de questionada sobre se já teria havido uma retoma das atividades.