Actualidade

A região espanhola da Catalunha inicia esta sexta-feira a campanha eleitoral para as eleições de 14 de fevereiro com grande incerteza quanto ao resultado final, em que os partidos independentistas vão tentar manter a maioria.

A pré-campanha foi dominada pela apresentação do candidato do Partido Socialista da Catalunha (PSC, associado ao PSOE), Salvador Illa, que abandonou na última terça-feira o lugar de ministro da Saúde do Governo central na esperança de levar esta formação a ser a mais votada na região.

A campanha eleitoral nesta comunidade autónoma espanhola, governada por uma coligação de partidos independentistas desde 2015, começa às 00:00 desta sexta-feira (23:00 de hoje em Lisboa).