Actualidade

A execução do Fundo Ambiental atingiu 569,8 milhões de euros em 2020, o que corresponde a 99,9% das verbas disponíveis, um aumento de 47% face aos 387,6 milhões de euros executados em 2019, divulgou hoje o ministério do Ambiente.

