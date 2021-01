Covid-19

A Ordem dos Médicos esclareceu hoje, a propósito da possibilidade de mobilizar profissionais de saúde formados no estrangeiro, que qualquer médico para exercer em Portugal tem de ter curso reconhecido por universidade portuguesa e prova de comunicação médica.

Em resposta à agência Lusa a propósito do projeto de renovação do estado de emergência que o Presidente da República enviou para o parlamento e que permite mobilizar profissionais de saúde formados no estrangeiro, a Ordem dos Médicos (OM) explica que o reconhecimento por universidade portuguesa corre fora da OM, sob tutela do Ministério da Ciência e Ensino Superior, e é automático para os cursos da União Europeia.

Adianta ainda que a prova de comunicação médica, que avalia a compreensão escrita e oral em língua portuguesa, também em contexto clinico, é desenvolvida pelo Instituto Camões. A avaliação é feita por elementos do instituto e da OM.