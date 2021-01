Actualidade

A comissão parlamentar de Desenvolvimento do Parlamento Europeu considera que os objetivos fixados pela Comissão Europeia para a nova estratégia com África constituem "uma boa base" para o futuro das relações.

A posição da comissão parlamentar foi hoje adotada com a aprovação de um relatório - com 20 votos a favor, dois contra e três abstenções -, que será discutido e votado pelo Parlamento Europeu no seu conjunto na próxima sessão plenária de março, constituindo o texto o contributo da assembleia para a nova estratégia comum, que deverá ser aprovada numa cimeira entre União Europeia e União Africana a ter lugar ainda este ano.

No texto hoje adotado, a comissão parlamentar de Desenvolvimento considera que a proposta apresentada em 2020 pelo executivo comunitário vai no bom sentido, designadamente ao defender que "Europa e África devem afastar-se da relação doador-beneficiário" e ir "além de uma simples cooperação em domínios tais como a transição verde, a energia, a transformação numérica, os empregos duráveis, a boa governação e as migrações".