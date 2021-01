Venezuela

A defesa de Alex Saab, considerado testa-de-ferro de Nicolás Maduro, acusou hoje as autoridades cabo-verdianas de o manterem detido "ilegalmente" numa casa com polícias, sem comunicações e "pior" do que quando estava na cadeia.

O empresário colombiano, com passaporte diplomático da Venezuela enquanto "enviado especial" do Governo venezuelano, estava em prisão preventiva desde junho na cadeia do Sal e na segunda-feira, por decisão do tribunal, após esgotar o prazo legal para essa detenção, foi colocado em prisão domiciliária.

Em entrevista à Lusa, o advogado José Pinto Monteiro, que coordena a defesa de Alex Saab em Cabo Verde - cuja equipa internacional é liderada pelo antigo juiz espanhol Baltasar Garzón -, explicou que, "sem meios eletrónicos" para vigiar a permanência do empresário na casa alugada pelo empresário, para o efeito, no Sal, a Polícia Nacional avançou com um "aparato" policial de proximidade, com dezenas de agentes e viaturas que controlam todos os acessos, além de polícias no interior da residência.