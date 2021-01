Actualidade

O papa Francisco encontrar-se-á com o grande 'ayatollah' Ali Sistani, a mais alta autoridade xiita do Iraque, durante a sua visita ao país prevista para o início de março, anunciou hoje o cardeal iraquiano Louis Raphael Sako à AFP.

Durante o "encontro privado", os dois dignitários religiosos "poderão evocar uma espécie de enquadramento para condenar todos aqueles que atacam a vida", precisou o cardeal Sako, patriarca da Igreja católica caldeia no Iraque.

Em fevereiro de 2019, em Abu Dhabi, o papa Francisco assinou com o xeque Ahmed al-Tayeb, o grande imã da instituição do islão sunita Al-Azhar, sediada no Cairo, um "documento sobre a fraternidade humana".