Actualidade

O indicador de confiança dos consumidores aumentou em janeiro "de forma menos pronunciada" que no mês anterior e o indicador de clima económico diminuiu, contrariando a subida registada em dezembro, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Em janeiro, o indicador de confiança dos consumidores - que resulta de uma média aritmética de respostas a questões, referentes ao último ano e aos próximos 12 meses, sobre a situação financeira do agregado familiar, a situação económica geral do país e previsões de gastos em compras - aumentou de forma menos pronunciada que no mês anterior, contrariando a diminuição observada em novembro", refere o INE.

Quanto ao indicador de clima económico, baseado em inquéritos às empresas, "diminuiu em janeiro, contrariando o aumento observado em dezembro e interrompendo o perfil de recuperação observado entre maio e outubro".