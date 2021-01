Covid-19

Uma pessoa morreu e mais de 300 ficaram feridas nos confrontos entre manifestantes em protesto contra o confinamento sanitário e as forças de segurança em Tripoli, no norte do Líbano.

De acordo com a agência de notícias oficial libanesa ANN, a vítima mortal é um homem de 30 anos, que morreu hoje no hospital após ter dado entrada na quarta-feira à noite com ferimentos provocados pelos confrontos entre manifestantes e polícia.

A Cruz Vermelha libanesa, por seu lado, contabilizou em mais de 300 os feridos resultantes dos confrontos dos últimos dias.