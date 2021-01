Actualidade

A comunidade luso venezuelana criou uma comissão para dar mais visibilidade à Praça Luís de Camões, um espaço do leste de Caracas inaugurado em 2013, por ocasião do centenário do estabelecimento das relações bilaterais entre Portugal e a Venezuela.

A nova comissão, composta por antigos dirigentes do Centro Português de Caracas (CPC) e representantes do Instituto Português de Cultura, deverá agora elaborar um programa cultural.

O programa homenageará o calceteiro Jorge Duarte Monteiro (falecido em dezembro de 2020), da Escola de Calceteiros de Lisboa, responsável pela colocação da tradicional calçada portuguesa na Praça, sobre a qual se ergue um busto de Luís de Camões, elaborado pelo escultor venezuelano Júlio César Briceño.