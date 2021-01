Covid-19

A companhia aérea britânica easyJet anunciou hoje que vai operar no máximo 10% dos voos durante o primeiro trimestre de 2021 devido às restrições de viagem impostas internacionalmente pela expansão pandemia.

Ao apresentar os resultados preliminares à Bolsa de Londres, a transportadora disse que, dada a "incerteza a curto prazo", não divulgará previsões financeiras para este ano, embora diga que está bem posicionada para se reajustar à procura depois da crise.

No relatório, a companhia aérea com sede em Luton (Londres) revela que no primeiro trimestre do seu ano fiscal, de outubro a dezembro de 2020, operou 18% dos voos e o volume de negócios caiu 88% para 165 milhões de libras (cerca de 185 milhões de euros).