Covid-19

Os Estados-membros da União Europeia (UE) adotaram hoje orientações sobre comprovativos de vacinação contra a covid-19 para fins médicos, de maneira a garantir a sua "interoperabilidade" e assegurar que o seu conteúdo é "uniforme", anunciou a Comissão Europeia.

"Estas orientações visam apoiar a interoperabilidade dos certificados de vacinação, significando que o seu conteúdo é uniforme, e estabelecer um conjunto mínimo de dados para cada certificado", refere o executivo comunitário em comunicado.

A Comissão frisa também que as orientações estabelecem "as bases para um quadro fiável que garanta a autenticidade e a integridade dos certificados" e que têm como objetivo criar um "esquema que possa acomodar meios digitais e de papel, garantindo a flexibilidade e a compatibilidade com as soluções nacionais existentes e uma proteção rigorosa dos dados pessoais".