CDS-PP

O vice-presidente do CDS-PP Filipe Lobo d'Ávila e os vogais da comissão executiva Raul Almeida e Isabel Menéres Campos, do grupo Juntos pelo Futuro, pediram a demissão dos respetivos cargos, confirmaram à Lusa os próprios.

"Solicito, desde já e com efeitos imediatos, a minha demissão de vice-presidente do CDS. Não farei parte do problema e procuro apenas a liberdade pessoal que a solidariedade institucional de pertencer a uma direção não me permite ter", escreve Filipe Lobo d'Ávila numa carta enviada ao líder do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, e à qual a agência Lusa teve acesso.

Filipe Lobo d'Ávila parte da situação que o partido atravessa para salientar que "não é possível assobiar para o lado", advogando que "o CDS não sobreviverá" se não for possível encontrar uma "solução transversal e pacificadora" que "volte a dar relevância" ao partido.